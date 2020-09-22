BIST 1.096
DOLAR 7,66
EURO 8,97
ALTIN 469,35
HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (22 Eylül 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7639'a çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 306.302'ye yükseldi. Bakan Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; Ağır hasta sayımızın da 1.522’ye ulaştığı bilgisini verdi.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 65 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 1261 oldu
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1261 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 269 bin 696'ya yükseldi. Toplam test sayısı 9 milyon 496 bin 268, ağır hasta sayısı 1522, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.7 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Ağır hasta sayımız 1.522’ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1.692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONA RAKAMLARI İSE ŞÖYLEYDİ;

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Başkanı Trump'tan Orta Doğu mesajı: Kanlı günler bitti
Eşini öldüren katilden akılalmaz savunma: Kabul etseydi öldürmeyecektim
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan ve Doğu Akdeniz mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de liderlere hitap etti
Son dakika Türkiye Ege Denizi'nde yeni NAVTEX ilan etti
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Benzine indirim geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Masumlar Apartmanı kitap özeti konusu nedir?
Galatasaray'dan Joao Mario için transfer harekatı!
Türkiye ve Yunanistan görüşme için anlaştı
Japonya'da müthiş buluş koronavirüsü 7 dakikada yok eden cihaz geliştirildi
AB Liderler Zirvesi'ne koronavirüs engeli
Ezgi Can Ural kaç yaşında Hakan Ural'ın eşi kimdir?
Yorumlar 5 yorum