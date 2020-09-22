Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (22 Eylül 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7639'a çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 306.302'ye yükseldi. Bakan Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; Ağır hasta sayımızın da 1.522’ye ulaştığı bilgisini verdi.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 65 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 1261 oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1261 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 269 bin 696'ya yükseldi. Toplam test sayısı 9 milyon 496 bin 268, ağır hasta sayısı 1522, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.7 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Ağır hasta sayımız 1.522’ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1.692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONA RAKAMLARI İSE ŞÖYLEYDİ;