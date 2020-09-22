BIST 1.096
DOLAR 7,67
EURO 8,98
ALTIN 468,59
HABER /  EĞİTİM

Bakan Selçuk'dan Bahçeli'ye teşekkür mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni eğitim ve öğretim yılına dair açıklamaları nedeniyle teşekkür etti.

Abone ol

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti. Bakan Selçuk, Bahçeli’nin tweetini alıntılayarak, “Eğitim alanında tüm dünyanın zorlu bir geçiş süreci yaşadığı şu günlerde öğrencilerimizin öğretmenlerimizle buluşmasına dair bu anlamlı mesajı için Sayın Devlet Bahçeli’ye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine Bahçeli'den cevap!
Hastanedeki rezaletle ilgili soruşturma!
Türkiye ve Yunanistan görüşme için anlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de liderlere hitap etti
Son dakika Türkiye Ege Denizi'nde yeni NAVTEX ilan etti
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Benzine indirim geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Hazineden 816 milyon liralık kira sertifikası ihracı
Rennes'ten Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için 17 milyon euro
Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz koronavirüse yakalandı
İtalya'da koronavirüs bulaşanların sayısı 300 bini geçti
Fahrettin Altun: Hakikatten yana olmaya devam edeceğiz
Hakan Ural eşi kimdir Ezgi Can Ural kaç yaşında?
Yorumlar