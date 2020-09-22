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Bursa'da itfaiye aracını engelleyen araçlar vatandaşlarca çekildi

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da bir mobilya fabrikasının en üst katında yangın çıktı. İtfaiye araçlarının geçişini engelleyen 3 araç, onlarca kişi tarafından çekildi. İtfaiye ekiplerince bir saatlik çalışmayla söndürülen yangını çevredekiler, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadan izledi.

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BURSA'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kısmet Sokak’ta 4 katlı mobilya fabrikasının en üst katındaki döşeme bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken; çalışanlar, fabrikadan tahliye edildi. Çevredeki vatandaşlar ise yangını sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan izledi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye araçları, fabrikanın bulunduğu sokakta park halinde bulunan 3 araç sebebiyle sokağa giremedi. Sahibine ulaşılamayan araçlar, onlarca kişi tarafından çekildi.

Araçların çekilmesinin ardından mobilya fabrikasına ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

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