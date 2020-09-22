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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Almanya'da uzay operasyon merkezi açıldı

ALMANYA'da ordu bünyesinde ülkenin uydularını koruma yeteneğini güçlendirmek ve uzaydan gelebilecek tehditlere karşılık verebilmek üzere Havacılık ve Uzay Operasyon Merkezi (ASOC) açıldı.

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Almanya'da uzay operasyon merkezi kullanıma girdi. Merkezin açılışında konuşan Almanya Savunma Bakanı Annegret  Kramp-Karrenbauer, merkezin hizmete girmesinin uzay operasyonlarının planlanması ve yürütülmesinde ilk adım olduğunu belirterek, atmosferin izlenmesinin önemine dikkati çekti. 
 
Almanya'nın batısında yer alan Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Uedem  kentinde açılan merkez, Almanya'nın uydularına karşı saldırıları ve gök cisimlerini takip edecek.  
  
İlk etapta 50 uzmanın görev alacağı merkezde, çalışan sayısının 2031'e kadar 150'ye çıkarılması planlanıyor. Merkezde, uzaydan gelebilecek tehditlere karşılık verilmesi için silah sistemleri de bulunuyor. 

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