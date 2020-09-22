BIST 1.096
DOLAR 7,67
EURO 8,98
ALTIN 468,19
HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Tekirdağ'da 51 yaşındaki adam inşaatta yere çakıldı

İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir inşaatta çalıştığı sırada yaklaşık 5 metre yüksekten düşen bir işçi yaralandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Malkara Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımına devam edilen bir fabrika inşaatında çalıştığı esnada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düşen işçi Ali Y. (51) yaralandı. Yaralı işçi, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen yaralı işçi, Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de liderlere hitap etti
Son dakika Türkiye Ege Denizi'nde yeni NAVTEX ilan etti
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Benzine indirim geldi
Alexander Sörloth resmen Leipzig'de! Trabzonspor duyurdu
ABD'den PKK/YPG'ye 'Bundan sonra operasyon olmayacak' garantisi! James Jeffrey görüştü
Erdoğan'dan kritik toplantı! Merkel ve Michel ile üçlü zirve
ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere'de süper bulaştırıcı paniği: Londra'dan Vietnam'a uçarken koronavirüs bulaştırmış
Bilecik'te feci kaza! Oyun oynarken yola fırladı
Kıbrıs Rum Kesimi Başkanı Anastasiadis çizgiyi aştı: Kıbrıs yeni bir Türk işgaline maruz kalıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron görüşecek
AK Parti'nin kritik MKYK toplantısı başladı
Aynur Aydın sütyen üstüne sadece yelek giydi takipçilerinin beğenisine sundu
Yorumlar