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Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da Marcelo Saracchi şoku

Galatasaray'da Marcelo Saracchi sakatlığı sebebiyle yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak ve Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

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Süper Lig'de evinde Gaziantep FK'yı, deplasmanda da son şampiyon Medipol Başakşehir'i yenen Galatasaray 2'de 2 yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Azerbaycan'da Neftçi Bakü'yü eleyen Sarı-Kırmızılılar bu kulvarda da yoluna devam ederken Fenerbahçe maçı öncesi kötü bir haber geldi.

Galatasaray, Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'nin sağ kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma, kanama ve kas hasarı saptandığını açıkladı. Yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak Saracchi, Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak.

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