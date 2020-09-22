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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron görüşecek

Doğu Akdeniz geriliminde sıcak bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğu Akdeniz gerilimini körüklemekle eleştirilen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

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Ankara Paris hattındason dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye karşıtı kampanyanın bayraktarlığını yürüten Macron'dan sürpriz karar geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron bugün saat 20.00'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. 

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler görüşülecek

Görüşmede Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerin ve 24-25 Eylül'deki AB zirvesinin ele alınması bekleniyor.

Türkçe tweet atmıştı

Geçtiğimiz hafta sonu Macron, Türkçe Tweet atarak 'artık ilerleyelim' diyerek Türkiye'ye diyalog çağrısı yapmıştı.

Bilindiği üzere Fransa-Türkiye arasındaki ilişkiler Libya ve doğu Akdeniz krizi nedeniyle gergindi. 

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