Alexander Sörloth resmen Leipzig'de! Trabzonspor duyurdu
Trabzonspor, Alexander Sörloth'un 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'e transfer olduğunu açıkladı.Abone ol
Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth, Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig'e transfer oldu. Trabzonspor, Sörloth'un 20 milyon Euro'ya Leipzig'e satıldığını açıkladı. Sörloth'un oynayacağı maç sayısına göre 2 milyon Euro bonus var.
Bordo-mavililer, 24 yaşındaki golcünün bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace ile yaptığı anlaşma sonucu, bu transferden 10 milyon Euro kazanacak. Ayrıca, Norveçli ileride Türkiye'ye dönerse öncelik Karadeniz ekibinde olacak.
Trabzonspor'dan KAP açıklaması
Bordo-mavili kulüpten Sörloth'un transferine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Bonservisi Crystal Palace kulübünde olan, kulübümüzle kiralık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alexander Sörloth'un, RB Leipzig kulübüne transfer olabilmesi için yapılan görüşmeler neticesinde Crystal Palace ve RB Leipzig kulüpleri ile anlaşma sağlanmıştır.
Alexander Sorloth'tan veda mesajı @Asorloth pic.twitter.com/c87ddYb36Q— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 22, 2020
Anlaşmaya göre; RB Leipzig Kulübü, kulübümüze, Alexander Sörloth ile olan 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşmemizin erken feshi karşılığında aşağıdaki ödemeleri yapacaktır.
Teşekkürler Alexander Sorloth ✋ @Asorloth pic.twitter.com/6qOgG3oeAA— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 22, 2020
1- Sözleşme fesih bedeli olarak 20.000.000. EURO ödenecektir.
2- Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2.000.000. EURO bonus ödenecektir.
3- Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer karının %20'si kulübümüze ödenecektir.
4- Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır.
Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sörloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace kulübü ile yarı yarıya paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.