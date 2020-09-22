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Alexander Sörloth resmen Leipzig'de! Trabzonspor duyurdu

Trabzonspor, Alexander Sörloth'un 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'e transfer olduğunu açıkladı.

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Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth, Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig'e transfer oldu. Trabzonspor, Sörloth'un 20 milyon Euro'ya Leipzig'e satıldığını açıkladı. Sörloth'un oynayacağı maç sayısına göre 2 milyon Euro bonus var.

Bordo-mavililer, 24 yaşındaki golcünün bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace ile yaptığı anlaşma sonucu, bu transferden 10 milyon Euro kazanacak. Ayrıca, Norveçli ileride Türkiye'ye dönerse öncelik Karadeniz ekibinde olacak.

Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor, Sörloth transferinde bu ülke futboluna örnek teşkil edecek işler yapmıştır. 375 bin euroluk bir yatırım, 1 sene sonra 11 milyon euro'ya döndü."

Trabzonspor'dan KAP açıklaması
Bordo-mavili kulüpten Sörloth'un transferine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Bonservisi Crystal Palace kulübünde olan, kulübümüzle kiralık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alexander Sörloth'un, RB Leipzig kulübüne transfer olabilmesi için yapılan görüşmeler neticesinde Crystal Palace ve RB Leipzig kulüpleri ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; RB Leipzig Kulübü, kulübümüze, Alexander Sörloth ile olan 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşmemizin erken feshi karşılığında aşağıdaki ödemeleri yapacaktır.

1- Sözleşme fesih bedeli olarak 20.000.000. EURO ödenecektir.
2- Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2.000.000. EURO bonus ödenecektir.
3- Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer karının %20'si kulübümüze ödenecektir.
4- Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır.
Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sörloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace kulübü ile yarı yarıya paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor, 375 bin Euro kiralama bedeliyle transfer ettiği Sörloth'tan 10 milyon Euro ana para + 1 milyon Euro bonus geliri elde edecek. Bordo mavililer Sörloth'un bir sonraki satışının karından alınacak yüzde 20 payın da yarısına ortak oldu. Sörloth, Trabzonspor formasıyla 49 maça çıkarken 33 gol atıp 11 asist yaptı.

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