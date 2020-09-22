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Ukrayna’da 2 yaşındaki bebek köpeklerin saldırısına uğradı

UKRAYNA’da 2 yaşındaki Yegor adlı bebek doğum gününde iki Alman kurdu tarafından saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Yegor bebek, tedavi için askeri helikopterle başka bir şehre sevk edildi.

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Ukrayna'da Yegor bebeğin, ikinci yaş günü kutlamasında ailesinin misafirlerle ilgilenmesini fırsat bilerek, evden kaçtığı ifade edildi.Kaçan iki yaşındaki bebeğin dışarıdaki iki Alman kurdu tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi. Yegor'u, kanlar içerisinde yeterken bulan aile, minik bebeğin cinsel organlarının ve sol bacağındaki uyluk atardamarının parçalandığını öğrendi.

5 saatlik operasyon 

Ağır yaralanan Yegor, tedavisi için askeri helikopterle Dnipro şehrine sevk edildi. Hastane yetkilileri Yegor'un sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, saldırı sonucunda Yegor’un kan damarlarının, mesanesinin ve bağırsaklarının hasar aldığı belirtildi. Sağlık ekiplerin minik bebeğin organlarının kurtularılması için 5 saatlik operasyon gerçekleştirildiğini kaydederek, " Küçük Yegor yoğun bakımda durumu kritik. Yaşam mücadelesi veriyor" dedi.Öte yandan, oalyla ilgili soruşturma başlatıldığı, Yegor'un ailesinin ihmal nedeniyle suçlu bulunması halinde 3'er yıl hapis cezasına çarptırılacağı kaydedildi.

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