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Kaymakamdan tebdili kıyafet HES kodu denetimi kimse görmez bir bilet ver

İhlas Haber Ajansı

ÇORUM’un İskilip ilçesinde Kaymakam Muharrem Eligül, tebdili kıyafet ilçe terminaline giderek, HES kodu denetimi yaptı. HES kodu olmadan bilet almaya çalışan kaymakamla, işletmeci arasındaki diyolog ise dikkat çekti.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını kapsamında İskilip ilçesinde denetimler aralıksız devam ediyor. Denetimler kapsamında tanınmamak için gözlük takan ve tebdili kıyafetle ilçe terminaline giden Kaymakam Eligül, bilet almaya kalkıştı. Terminaldeki bir firmaya ait yazıhaneye giden Eligül, seyahat edeceğini belirterek bilet almak istediğini söyledi. Görevlinin HES kodu sorması üzerine, “Abi çalışıyorum. O yüzdende HES kodu alamadım. Bir sıkıntı olur mu?” dedi.

Firma çalışanının HES kodu olmadan bilet satışı yaptıklarında cezai işlem uygulandığını ve kod olmadan bilet satamayacağını belirtmesi üzerine Eligül, “Bende İskilipli’yim. Parasını vereyim şuradan bir bilet ver kimse görmez” diye konuştu.

Görevli kurallara uydu

Denetlendiğinden habersiz olan ve Kaymakam Eligül’e ne zaman yolculuk yapacağını soran görevli, yarın yanıtını alınca, “O zaman kodu al gel yarın biletini keseyim” cevabını aldı. HES kodu olmadığı için bilet alamayan kaymakam Eligül, sessizce ilçe terminalinden ayrıldı.

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