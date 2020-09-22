Masumlar Apartmanı İnci kim Farah Zeynep Abdullah yaşı kaç?

Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan dizi Masumlar Apartmanı büyük beğeni topladı. Gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı dizideki İnci karakteri ise merak konusu oldu. Peki Masumlar Apartmanı İnci kimdir, Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı diziler hangisi?

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Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizi Masumlar Apartmanı daha ilk bölümü ile büyük yankı uyandırdı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanan dizinin oyuncu kadrosuda ilgiyle takip ediliyor. Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah ise oyunculuğu ile sosyal medyanın konusu oldu. Peki Masumlar Apartman İnci kimdir, Farah Zeynep Abdullah kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

Farah Zeynep Abdullah- İNCİ: Bir radyoda programcı olarak çalışan İnci, korumacı dedesi Memduh ve kardeşi Ege ile birlikte yaşamaktadır. İnci’nin hayatı Han’la tesadüfen tanışması ve Masumlar Apartmanı‘na taşınmasıyla büyük ölçüde değişecektir.

Masumlar Apartmanı konusu: Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Aşk, travmaları yenebilecek mi?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?