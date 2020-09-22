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Bursa'da karantinada evden çıkan adama hapis şoku

Anadolu Ajansı

BURSA'da karantinada evden çıkan adama hapis cezası verildi.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve Kovid-19 testi pozitif çıkan S.B. (27) adlı erkek hasta, evinde karantinaya alındı. Sağlık ekiplerince karantina kuralını ihlal ettiği belirlenen hasta hakkında dava açıldı.

Sanık, İnegöl 6. Asliye Ceza Mahkemesince 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın ertelendiği öğrenildi. İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper, 11 Eylül'de, karantina kurallarına uymadıkları belirlenen 4 kişi hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldığını duyurmuştu.

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