Bursa'da karantinada evden çıkan adama hapis şoku

BURSA'da karantinada evden çıkan adama hapis cezası verildi.Abone ol
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve Kovid-19 testi pozitif çıkan S.B. (27) adlı erkek hasta, evinde karantinaya alındı. Sağlık ekiplerince karantina kuralını ihlal ettiği belirlenen hasta hakkında dava açıldı.
Sanık, İnegöl 6. Asliye Ceza Mahkemesince 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın ertelendiği öğrenildi. İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper, 11 Eylül'de, karantina kurallarına uymadıkları belirlenen 4 kişi hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldığını duyurmuştu.