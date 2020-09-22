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Kılıçdaroğlu'nda 'kahvehaneler' önerisi: Her oyunda yeni kağıt açılsın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) ziyareti sonrası oyun oynamanın yasak olduğu kahvehanelerle ilgili çözüm önerisi sundu. Kılıçdaroğlu, "Her oyunda yeni kağıt açacaksınız. Ama bu düşünülmüyor. Akıllarına bile gelmiyor" diye konuştu.

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Hükümetin koronavirüsle mücadelesini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Kahvehaneler açık. Güzel. Ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahvehaneye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz. Dersiniz ki her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız. Bitti, bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor. Akıllarına bile gelmiyor" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Vay sen misin önlem al diyen?"

Sağlık çalışanları birden bire suçlu oldu. Çünkü onlar halka doğru bilgi vermek istiyorlar. Vay sen misin önlem al diyen? Kim diyecek bunu? 96 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 41'i hekim. Bunlar itiraz etmeyecekler de sarayı kim uyaracak. Olay bir sağlık sorunu olduğuna göre bu uyarıyı yapması gerekenler sağlık çalışanları. Suç işlemiyorlar. Halkın sağlığını tehlikeye atan yöneticileri uyarıyorlar.

"Fırtınanın başlangıcı için düğmeye bastılar"

Salgını önleyecek önlemler alınması gerekiyordu. Baştan kısmen önlem alındı. Biz de destek verdik. Bugün geldiğimiz noktada insan hayatı değil. Ekonomi önemli dediler ve fırtınanın başlangıcı için düğmeye bastılar. Bir devlet yalan söyler mi? Verileri bir siyasetçinin değil Bilim Kurulu'nun sözcüsü açıklamalı.

"Koronavirüs meslek hastalığı"

Covid-19 meslek hastalığı olsun. Bu bir meslek hastalığı. Doğrudan doğruya virüsle karşı karşıya. Sağlık çalışanlarının taleplerinin dikkate alınması gerekli.

Covid-19 ile mücadele edenler terörist oluyor öyle mi? Hayatımda duyduğum en saçma söz.

Sağlık çalışanlarına şiddet

Sağlıkta şiddet yeni bir olay değil. Öteden beri zaman zaman karşılaştığımız acı bir olay. Saldırıya uğrayan çok sayıda kişi var. Vatandaşlarımıza seslenmek isterim. Hepimiz hayatımızın bir döneminde hastaneye gideriz. Sağlık çalışanlarına şiddet asla kabul edebileceğimiz bir şey değil.

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