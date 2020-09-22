Emekli 2021 yılında ne kadar zam alacak? İşte en düşük Ocak ayı maaşı

En yüksek maaş ne olacak: Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 344,27 liraya varan artış gerçekleşecek. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan, 6 bin 719 lira 64 kuruşa çıkacak.