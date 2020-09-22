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Masumlar Apartmanı Han kim oynuyor Birkan Sokullu dizileri

Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan dizi Masumlar Apartmanı büyük beğeni topladı. Gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı dizideki Han karakteri ise merak konusu oldu. Peki Masumlar Apartmanı Han kimdir, Birkan Sokullu'nun oynadığı diziler hangisi?

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Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizi Masumlar Apartmanı daha ilk bölümü ile büyük yankı uyandırdı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanan dizinin oyuncu kadrosuda ilgiyle takip ediliyor. Masumlar Apartmanı'nda Han karakterine hayat veren Bircan Sokullu ise oyunculuğu ile sosyal medyanın konusu oldu. Peki Masumlar Apartman Han kimdir, Bircan Sokullu kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

HAN- Birkan Sokullu
HANÜç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han’ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.

Masumlar Apartmanı konusu: Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Aşk, travmaları yenebilecek mi?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?

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