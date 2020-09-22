EBA çöktü! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklamalar

Uzaktan eğitimde EBA sistemi çöktü. Milyonlarca öğrenci dersleri takip edemedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV 'de yaşanan sıkıntı ile ilgili, "Sorunun çözülmesi için çalışma devam ediyor" dedi.

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Milyonlarca öğrenci bugün ders başı yapacakken Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi çöktü. Öğretmen ve öğrencilerin giremediği sistem “çok kalabalık” uyarısı verdi. Öğretmenlerin de sisteme girememesi sebebiyle eğitim durdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları söyledi:

- Bu bizim için aslında olumlu bir haber. Talepte sıçrama oluştu. Bununla ilgili teknik arkadaşlar çalışıyorlar. Dünyanın en büyük sitelerinde duraksamalar oluyor.

- Şu anda arkadaşlar çalışmanın içerisindeler. Bu altyapı giderek güçlenecek, her türlü tedbiri alıyoruz.

- Bu anlamda EBA Destek Merkezlerinin bugün itibarıyla 8668 oldu. Akşama kadar 9000 olur. Buralarda da rahat bir erişim imkanı olacak.

EBA'ya giriş yapmak isteyen öğrenciler ve öğretmenler bu uyarı ile karşılaştı:

Şu an yüz binlerce öğretmen ve öğrenci EBA’da. Yoğunluk yüzünden sorun yaşamış olabilirsin. Bu süreçte EBA TV kanallarımız yanında. Yayın akışı için buradan bilgi alabilirsin. İstersen hazırladığımız Eğitim Takvimi’nden günün önerilerine de bakabilirsin. En kısa sürede görüşmek üzere…