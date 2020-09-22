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Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında görüşme gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye- Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların 5’incisi gerçekleştirildi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı sona erdi.

Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor
Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıkalamada şu ifadelere yer verildi; "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki beşinci teknik toplantı sona erdi. Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor."

Erdoğan'dan kritik iki görüşme
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile bugün saat 14.00'te video konferans gerçekleştirecek.

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