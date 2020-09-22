BIST 1.092
DOLAR 7,65
EURO 8,99
ALTIN 469,99
HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Aboubakar an meselesi

Beşiktaş forvet transferinde, gündemine yeniden Vincent Aboubakar'ı aldı. Siyah Beyazlılar, Kamerunlu futbolcuyla temaslarını arttırdı.

Abone ol

Beşiktaş, forvet transferini tamamlamak için çalışmalarına devam ediyor.

Bir süredir Nikola Kalinic için görüşmelerde bulunan Siyah Beyazlılar, Vincent Aboubakar ile yapılan temasları askıya almıştı.

Kalinic'ten net yanıt alamayan yönetim kurulu, yeniden Aboubakar'a yöneldi.

Kamerunlu oyuncu için Başakşehir'in de devreye girmesi üzerine harekete geçen Siyah Beyazlılar, Aboubakar'ın Porto ile sözleşmesini feshetmesi bekliyor.

28 yaşındaki oyuncunun serbest duruma gelmesi halinde İstanbul'da yapılacak detaylı sağlık kontrolü sonrası karar verilecek.

Kontrollerinde probleme rastlanmaması durumunda Aboubakar ile sözleşme imzalanacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili dikkat çeken açıklama
Adalet Bakanı Gül'den 'Twitter mahkemesi' tepkisi: Bunlar adeta birer vesayet çağrıları
Sakarya'da fındık bahçesinde yaşandı! Gerçeği hastanede öğrendi
EBA çöktü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklamalar
Ankara'da sağlık çalışanları linçten zor kurtuldu! Tepki yağdı tahkikat başlatıldı
Ersin Düzen Fatih Altaylı kapışması: 500 bin lira aldığımı ispatla hiçbir ekrana çıkmam
ÖNCEKİ HABERLER
Gülben Masumlar Apartmanı kimdir Merve Dizdar yaşı kaç?
'Metro vergileri zulümdür' diyen Ekrem İmamoğlu, teşekkür de etti
Gençlerde koronvirüs artıyor. Virüsün görülme yaşı 31
Safiye kimdir Masunlar Apartmanı kim oynuyor?
Masumlar Apartmanı İnci kim Farah Zeynep Abdullah yaşı kaç?
Vali duyurdu! Karantina kurallarına uymayanlar hakkında suç duyurusu
Yorumlar