Beşiktaş'ta Aboubakar an meselesi

Beşiktaş forvet transferinde, gündemine yeniden Vincent Aboubakar'ı aldı. Siyah Beyazlılar, Kamerunlu futbolcuyla temaslarını arttırdı.

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Beşiktaş, forvet transferini tamamlamak için çalışmalarına devam ediyor.

Bir süredir Nikola Kalinic için görüşmelerde bulunan Siyah Beyazlılar, Vincent Aboubakar ile yapılan temasları askıya almıştı.

Kalinic'ten net yanıt alamayan yönetim kurulu, yeniden Aboubakar'a yöneldi.

Kamerunlu oyuncu için Başakşehir'in de devreye girmesi üzerine harekete geçen Siyah Beyazlılar, Aboubakar'ın Porto ile sözleşmesini feshetmesi bekliyor.

28 yaşındaki oyuncunun serbest duruma gelmesi halinde İstanbul'da yapılacak detaylı sağlık kontrolü sonrası karar verilecek.

Kontrollerinde probleme rastlanmaması durumunda Aboubakar ile sözleşme imzalanacak.