Adalet Bakanı Gül'den 'Twitter mahkemesi' tepkisi: Bunlar adeta birer vesayet çağrıları

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infial yaratan olaylar sonrası sosyal medyada başlatılan 'tutuklansın' kampanyalarına tepki gösterdi. Gül, "Ayak ayak üstüne atarak Adalet Bakanı şunu tutuklasın bunu serbest bıraksın gibi telkin verenlerin hukukta asla karşılığı yok. Kimsenin mahkemeleri etkilemeye yetkisi yok, bu kanunlarımızda suç" diye konuştu.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bugün Çankaya’daki Türkiye Adalet Akademisi Uygulama Adliyesi’nin açılışı töreninde yaptığı konuşmada yargı bağımsızlığına yönelik sert mesajlar verdi.

Türkiye’de adaletin ancak bağımsız mahkemelerde tecelli ettiğini ifade eden Bakan Gül, "Öyle ayak ayak üstüne atarak Adalet Bakanı şunu tutuklasın bunu serbest bıraksın gibi telkin verenlerin hukukta asla karşılığı yoktur. Bunlar adeta birer vesayet çağrılarıdır. Bunlar geçmişte çok görüldü. Ancak Türkiye'de işleyen bir hukuk sistemi vardır." diye konuştu.

Gül, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kimse toplum yargıçlığına soyunmasın"

Kimse toplum yargıçlığına heves etmesin. Kimse toplum yargıçlığına soyunmasın. Kimsenin mahkemeleri etkilemeye, tesir altına almaya hakkı ve yetkisi yoktur, bu kanunlarımızda suçtur. Böyle tahkir ve tahrip siyaseti içerisinde, adeta bir tribün amigosu gibi beğenmediği kararlar karşısında yargı mensuplarını hedef gösterme cüretini kimse kendinde bulmamalıdır.

"Dosyasında delil yok ise bunlar istediği kadar değerlendirilsin"

Milletimiz nezdinde adalet nezdinde adil kararın yerine geçebilecek hiçbir değer yoktur. Yargısal işleyişte, hakim ve savcı faile değil, fiile bakar. Ne söylendiğine değil, delile bakar. Dosyasında delil yok ise bunlar istediği kadar değerlendirilsin.

"Tek ideolojimiz adalet"

Asıl olan savcının, hakimin kendi dosyasına bu delillerin intikal etmesi ve buna göre karar vermesidir. Yargının ideolojisi yoktur. Yargının tek ideolojisi vardır o da adalettir, adaletin tecelli etmesidir. Hakim ve savcıların bağlı olduğu yer anayasadır kanunlardır.

"Adalet Bakanı'nın da bir cübbesi yoktur, asla olmayacaktır"

Hakim ve savcılar, mahkemeler bağımsız ve tarafsızdır. Hiçbir mahkeme Adalet Bakanlığı'nın taşra teşkilatı değildir. Hiçbir mahkeme Adalet Bakanlığı'nın il müdürlüğü değildir. Adalet Bakanı'nın da bir cübbesi yoktur, asla olmayacaktır, olmamalıdır da.