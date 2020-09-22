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Zonguldak'ta dehşet! Babasını darbedeni döverek öldürdü

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Burkay K.(20), daha önce babasını darbettiği iddiasıyla tartıştığı Hasan Ayaz'ı (58), döverek ölümüne yol açtığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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Zonguldak'ta iddiaya göre Burkay K., geçen hafta babasını darp eden Hasan Ayaz ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma sonrası Burkay K., Hasan Ayaz'ı darbetti. Kalp hastası olan Hasan Ayaz'ın bilinci kapandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayaz, hayatını kaybetti. Ayaz'ın kesin ölüm sebebinin otopsi raporunda ortaya çıkacağı belirtildi.

Olay sonrası Jandarma ekipleri, Burkay K.'yi gözaltına aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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