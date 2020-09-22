Liseler açılır mı 2020 MEB 9. 10. sınıflar ne zaman açılacak?

1. sınıfların okula başlamasının ardından birçok veli ve öğrenci ortaokul ve liseler ne zaman açılacak sorusunun yanıtını arıyor. EBA üzerinden online derse devam eden ortaokul ve lise öğrencileri için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak son bilgiyi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi.

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Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile anaokulları ve 1. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime geçti. 2+5 formülünün uygulandığı 1. sınıfların okula başlamasının ardından birçok veli ve öğrenci ortaokullar ve liseler ne zaman açılacak sorusunun yanıtını aramaya başladı. 31 Ağustos'tan beri EBA üzerinden online eğitim alan ortaokul öğrencilerin okula başlayacağı tarih hakkındaki son bilgileri Ziya Selçuk paylaştı.

Lise ve ortaokullar ne zaman açılacak: 1. sınıflar okullarda yüz yüze eğitime başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, gerekli tedbirler alınarak başlayacak olan yüz yüze eğitimde diğer sınıflar ile ilgili değerlendirmelerin birkaç hafta sonra yapılacağını, vaka sayısının seyrine göre yüz yüze eğitime geçeceğini söyledi.

MEB'in yayımladığı genelgeye göre, okulların açılış tarihi 31 Ağustos 2020 tarihi olarak belirlendi. Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021.

Yüz yüze eğitim nasıl olacak: Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “1. sınıfların alışması açısından 2+5 şeklinde sayıyı azaltarak yani 2 gün devam 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. 2. sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta salgının seyriyle netleşmiş olur, 8 ve 12’lerle ilgili ne zaman başlayacağı veya başlayıp başlamaması konusu haftaya gündeme alınacak” ifadelerini kullanmıştı.

Devamsızlık durumu olur mu: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, devamsızlık durumu ve yüz yüz eğitimin hakkında şunları söyledi;

* Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır.

* Bu kademeler de Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır.