Kayseri'de eşine tokat attı hapse girdi şiddet mağduru kadının tahliye talebi kabul edildi

KAYSERİ'de şiddet gördüğü eşinden şikayetçi olan kadın, kararından vazgeçti. Eşini tokat atarak yaralayan Mehmet N. (34), açılan kamu davası sonrası 5 ay hapis cezası aldı. Genç kadının talebi sonrası, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nin devreye girmesiyle, söz konusu eş 57 gün sonra serbest bırakıldı.

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Mehmet N., geçen yıl nisan ayında 5 yıllık eşi Kader N. ile tartıştı. Mehmet N., tartışma sırasında eşine tokat attı. Gözünde morluk oluşan Kader N., polis merkezine giderek eşinden şikayetçi oldu. Eşinin özür dilediği Kader N., ertesi gün şikayetinden vazgeçti; ancak Mehmet N. hakkında 'basit yaralama' suçundan kamu davası açıldı. Mart ayında 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Mehmet N.'ye 5 ay hapis cezası verildi.

Kader ve Mehmet N. çifti, 23 Temmuz'da Kapadokya bölgesini gezdikleri sırada polis tarafından durduruldu. Hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen Mehmet N., gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Mehmet N., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şikayeti geri aldı ama 55 gündür yatıyordu

Yaşanan olay sonrası gazetecilere konuşan Kader N., eşi hakkındaki şikayetini geri almasına rağmen dava açıldığını belirterek, 55 gündür Mehmet N.'nin cezaevinde yattığını söyledi. Kader N., yetkililerden eşinin tahliye edilmesini istedi. Kader N'nin yapılan haberlerde eşi Mehmet N. hakkında olumlu konuşması nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi harekete geçti.

Eşin isteği doğrultusunda 2 gün sonra çıktı

Bakanlık yetkilileri Mehmet N.'nin tahliyesi için 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Mahkeme, Bakanlık yetkililerinin talebini kabul ederek Mehmet N.'nin Nevşehir Kapalı Cezaevi’nden tahliyesine karar verdi. Kader N., 57 gün sonra eşi Mehmet N'ye kavuştu.