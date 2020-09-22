İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Silivri'deki muhtarlarla pandemi toplantısında bir araya geldi

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Silivri'deki mahalle muhtarlarıyla koronavirüs tedbirleri ve filyasyon takip çalışmaları konularında toplantı gerçekleştirdi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yerlikaya koordinasyonunda Silivri Yaşar Kemal Sergi Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul'da yürütülen çalışmalar ele alındı.

Yerlikaya toplantıda muhtarlara, salgınla mücadele kapsamında yürütülen filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Yerlikaya, salgın sürecinde büyük önem taşıyan maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatarak, 14 günlük karantina süresinin önemini vurguladı. Yerlikaya, "14 günlük karantinayı tamamlayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun demek insani görevimiz. Ama karantinaya uymayıp toplum sağlığını tehlikeye atanlara adli ve idari işlem yapmak da vazifemiz." ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecindeki çalışmalara ve vatandaşlara verdikleri desteklerden dolayı muhtarlara teşekkür eden Yerlikaya, "Hayat devam edecek, herkes işine, gücüne, eğitimine devam edecek. Ama biz tedbirlerimizi almayı, salgın tamamen bitene kadar görevimizi hassasiyetle yapmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Toplantıda Silivri İlçe Sağlık Müdürü Hasan İpekoğlu, salgınla mücadelede yürütülen çalışmalara ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından Vali Yerlikaya, muhtarlarla istişarede bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, toplantı sonrasında Silivri Köy Pazarı ve Boğluca Deresi üzerine bulunan tarihi köprüyü ziyaret etti. İlçede incelemelerde bulunan Yerlikaya, vatandaşlarla da sohbet etti.