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Konya'da karantina kurallarına uymayan 33 kişi hakkında dava açıldı

KONYA'da karantina kurallarına uymadıkları gerekçesiyle adli işlem başlatılan 323 kişiden 33'ü hakkında kamu davası açıldı.

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Konya'da karantina kurallarına uymayanlara göz açtırılmıyor.  Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 323 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

56 şüpheli hakkında soruşturma işlemleri devam ediyor

Soruşturmaları süren 323 kişiden, "Hastanede karantinadayken hastaneyi izinsiz terk etmek, evinde karantinadayken dışarıya çıkmak, kıraathanede oyun oynatmak, kısıtlı süreçte eğlence mekanlarını ve lokantaları açık tutmak" suçlamalarıyla haklarında adli işlem başlatılan 90 şüphelinin 33'ü hakkında kamu davası açıldı, 1 şüpheli hakkında yetkisizlik kararı verildi.56 şüpheli hakkında soruşturma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Eylemlerinin idari yaptırıma tabi olması nedeniyle 233 kişi hakkında ise idari makamlara bildirimde bulunuldu.

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