Juventus Alvaro Morata'yı yeniden kadrosuna kattı

Alvaro Morata, Juventus ile anlaştı. İtalyan ekibiyle kariyer defterini yeniden açan santrfor Torino'da sağlık kontrolünden geçti.

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Alvaro Morata, ikinci Juventus dönemine hazırlanıyor. Son iki sezonu Atletico Madrid'de geçiren 27 yaşındaki forvet oyuncusu, kiralık olarak İtalyan devine katılacak.

Sağlık kontrolünden geçmek için Torino'ya giden İspanyol forvet, herhangi bir açıklama yapmadı. Anlaşmanın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

2014-2016 yılları arasında Juventus'ta forma giyen Alvaro Morata, 93 maçta 40 gol atmıştı.

Bu transfer sonrası Atletico Madrid'in Morata'nın boşluğunu Luis Suarez ile doldurması bekleniyor.