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Alper Saldıran kimdir Masumlar Apartmanı Uygar oynayan oyuncu kim?

Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan dizi Masumlar Apartmanı büyük beğeni topladı. Gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı dizideki Uygar karakteri ise merak konusu oldu. Peki Masumlar Apartmanı Uygar kimdir, Alper Saldıran'ın oynadığı diziler hangisi?

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Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizi Masumlar Apartmanı daha ilk bölümü ile büyük yankı uyandırdı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanan dizinin oyuncu kadrosuda ilgiyle takip ediliyor. Masumlar Apartmanı'nda Uygar karakterine hayat veren Alper Saldıran ise oyunculuğu ile sosyal medyanın konusu oldu. Peki Masumlar Apartman Uygar kimdir, Alper Saldıran kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

Alper Saldıran- UYGAR: Uygar, İnci’yi geri kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır.

Masumlar Apartmanı konusu: Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Aşk, travmaları yenebilecek mi?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?

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