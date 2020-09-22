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HABER /  POLİTİKA

Erdoğan'dan kritik toplantı! Merkel ve Michel ile üçlü zirve

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile video telekonferans yöntemiyle üçlü zirve gerçekleştirdi.

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Toplantıda Doğu Akdeniz’deki gelişmeler değerlendirildi. Türkiye ve Yunanistan’ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edildi.

"Yakalanan nispi ivme karşılıklı adımlarla korunmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerginliğin azaltılması ve diyalog kanallarının işletilmesi için yakalanan nispi ivmenin karşılıklı adımlarla korunması gerektiğini belirtti.

"Yunanistan’ın adımları önemli olacak"

Erdoğan, diyalog kanallarının canlandırılması noktasındaki mutabakatın nasıl ilerleyeceği konusunda Yunanistan’ın adımlarının önemli olacağını söyledi.

İletişim Başkanlığı, görüşmeye kimlerin katıldığını açıklamıştı:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.

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