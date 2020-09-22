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Neslican Tay'ın hayatı film oluyor. Genç kadını Neslihan Atagül Doğulu canlandıracak

İrem Akkaya iremakkaya34@gmail.com

Geçtiğimiz yıl hayata gözleri yuman Neslican Tay'ın kanser mücadelesi film oluyor. Neslican Tay'ın hayatını anlatan Demir Kadın Neslican filminde başrol Neslihan Atagül Doğulu olacak.

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Kanser nedeniyle sol bacağını kaybeden Neslican Tay'ın geçtiğimiz yıl İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Umudun kadını olarak nitelendirilen Neslican Tay'ın hayatı film konusu oluyor. 

Çekimler, Tay’ın doğum günü olan 14 Mart’ta başlayacak. Projede, birçok ünlü isim de yer alacak. Neslihan Atagül Doğulu, Demir Kadın Neslican filminde genç kadını canlandıracak. 

 "Kaybedersem bile savaşarak kaybedeceğim"

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen 3 kez kanseri yenen Neslican Tay, son kez kansere yakalandığında "kaybedersem bile savaşarak kaybedeceğim" diyerek kanserle mücadelesine var gücüyle devam edeceğini dile getirdi. Fakat Neslican son kanser tedavisine yenik düştü ve Eylül 2019 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

Neslican Tay kimdir?

Neslican Tay, 14 Mart 1998'de Bursa'da dünyaya geldi. İlkokul ve lise öğrenimini Rize'de tamamladı. Araya tedavi süreci girdiği için üniversite eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Neslican, hayatını kaybetmeden önce üniversite sınavına girmiş ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde psikoloji eğitimi görüyordu.

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