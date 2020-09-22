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Antalya'da görenler dehşete kapıldı! Duvara asılı olarak maskeli halde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 31 yaşındaki bir kişi duvarda araç çekme halatıyla boynundan asılı halde ölü bulundu.

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Olay, saat 13.30 sıralarında Çıplaklı Mahallesi Asmaca Yaylası yolu üzerindeki yol kenarında meydana geldi. Kendine ait park halindeki aracın yanındaki duvarda Oğuz Nalkesen’i boynundan araç çekme halatıyla asılı halde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine giden jandarma ve sağlık görevlileri Nalkesen’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Nalkesen’in maske takmış vaziyette ölü bulunması ise gözlerden kaçmadı. Aracının önünde bir süre alkol aldıktan sonra çekme halatıyla boynuna bağlayarak intihar ettiği düşünülen Nalkesen’in cansız bedeni savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Nalkesen son paylaşımı ise dikkat çekti
Nalkesen’in sosyal medya üzerindeki son paylaşımı ise dikkat çekti. Nalkesen paylaşımında, "Herkes ölümden korkuyor. Çünkü herkes nur içinde yatmayacağını iyi biliyor” ifadelerini kullandı.

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