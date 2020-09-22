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Oruç Reis Antalya Limanı'nda ayrıldı! Bakım ve ikmal için gelmişti

DOĞU AKDENİZ'deki sismik arama faaliyetlerinin ardından 13 Ağustos'ta bakım ve ikmal için Antalya Körfezi açıklarına gelen Oruç Reis, bu sabah ayrıldı.

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 Antalya Körfezi açıklarına ilerleyen geminin uzakta beklediği görüldü.

10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri toplayan Oruç Reis gemisi, her ay düzenli olarak yapılan bakımlar ve ikmal için mürettebatıyla birlikte Antalya Limanı'na yanaştı.

Oruç Reis gemisi bir haftalık ikmalin ardından bugün limandan denize açıldı. Antalya Körfezi açıklarına ilerleyen gemi, burada beklemeye başladı.

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