2021 emekli memur maaş zammı ne olacak yüzde 11.46 deniyor

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2021 emekli maaş zammı hakkında son haberler gelmeye başladı. SSK ve Bağkur emeklilerinin 2021'de alacağı yeni zamlı maaşları ise enflasyon rakamları belirleyecek. Peki 2021 yılında en düşük emekli maaşı ne olur?

Abone ol

Emeklinin gözü kulağı şu günlerde 2021 yılında yapılacak olan enflasyon zammında. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren 2021 yeni emekli maaş zammı hakkında son haberler gelmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak'ta, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.İşte merak edilen yeni detaylar...

2021 yılı yaklaşırken ilk 6 ayın enflasyon verileri de gelmeye başladı. Merkez Bankası'nın Eylül ayı beklenti anketindeki enflasyon tahminleri, zam oranı için ilk ipucunu verdi.

Enflasyon tahmini arttı: Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 11.46 çıktı. Bu tahmine göre; ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 5.4 olacak.

En yüksek maaş ne olacak: Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 344,27 liraya varan artış gerçekleşecek. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan, 6 bin 719 lira 64 kuruşa çıkacak.