İstanbul'da feci kaza! Oğlunu bu halde görünce sinir krizi geçirdi
ARNAVUTKÖY’de motosiklet otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosikletlinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
Kaza, Arnavutköy Sokullu Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Oktay Acar’ın kullandığı motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletinden savrulan Oktay Acar, yere yığıldı.
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Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen Acar’ın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
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Oğlunun kaza yaptığını duyarak olay yerine gelen Oktay Acar’ın annesi, oğlunu yerde hareketsiz yatarken görünce sinir krizleri geçirdi. Yaralı Acar’ın yanına gelmek isteyen yakınlarına polis ekipleri izin vermedi.
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Yaralı Acar’a olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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