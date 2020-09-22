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BM Genel Sekreteri Guterres'den ateşkes çağrısı: Zaman daralıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası topluma küresel ateşkesi yıl sonuna kadar hayata geçirme çağrısı yaptı.

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Guterres, toplantının açılış konuşmasında, geçen yıl dünyaya tehdit olarak sıraladığı dört küresel soruna bu yıl koronavirüs (Kovid-19) salgının da eklendiğini söyledi.

Dünyanın çığır açan bir sağlık krizi ve beraberinde getirdiği en büyük ekonomik krizlerden biriyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapan Guterres, ''Kovid-19, dünyanın kırılganlıklarını gözler önüne serdi.'' diye konuştu.

"30 yılda ilk kez..."

Guterres, 30 yılda ilk kez yoksulluğun tekrar artmaya başladığını dile getirerek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden uzaklaşıldığını, küresel ısınma nedeniyle gezegenin yandığını ve dünyanın stres altında gerçek liderlik arayışı mücadelesi verdiğini kaydetti.

Kovid-19, dünyanın bundan sonra karşı karşıya kalacağı sorunlar için bir prova.

Yaşanan salgının ise daha önce görülen hiçbir salgına benzemediğini ifade eden Guterres, ''Kovid-19, sadece bir alarm değil dünyanın bundan sonra karşı karşıya kalacağı sorunlar için bir prova.'' diye konuştu.

"Sıcak çatışmaları durdurmak için zaman daralıyor"

Virüsün dünyaya diz çöktürdüğünü belirten Guterres, uluslararası toplumun birlik olması gerektiğini, ülkeler kendi başına hareket ettiğinde virüsün de her yöne sıçradığını aktardı.

Guterres, uluslararası toplumdan salgının başında yaptığı küresel ateşkes çağrısının 100 gün içinde hayata geçirilmesini isteyerek, ''Zaman daralıyor. Dünyanın tüm sıcak çatışmaları durdurmak için küresel bir ateşkese ihtiyacı var. Aynı zamanda, yeni bir Soğuk Savaş'ı önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

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