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Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Benzine indirim geldi

Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş indirime gidildi.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada; "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 23/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 19 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.

Ne kadar olacak?

İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı Ankara'da 6.92 TL'den 6.73 TL'ye, Bursa'da 6.90 TL'den 6.71 TL'ye, İstanbul'da 6.84 TL'den 6.65 TL'ye, İzmir'de ise 6.93 TL'den 6.74 TL'ye düşecek.

Geçtiğimiz cuma günü ise benzinin litre fiyatına 28, motorine ise 25 kuruş zam uygulanmıştı.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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