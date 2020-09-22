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Kıbrıs Rum Kesimi Başkanı Anastasiadis çizgiyi aştı Kıbrıs yeni bir Türk işgaline maruz kalıyor

GÜNEY KIBRIS Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili küstah açıklamalar yaptı. Anastasiadis'e göre; Türkiye'nin 1974'teki yasadışı işgalinin sonuçlarından hala muzdarip olan Kıbrıs, şimdi de karasularına yönelik yeni bir Türk işgaline maruz kalıyor.

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Anastasiadis, telekonferans yoluyla düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu’nda dünya liderlerine hitabında Rum yönetiminin BM’nin Kıbrıs’ın toprak bütünlüğünün korunmasını garanti edebilmesini umduğunu ifade etti.

Rum lider, “BM Genel Sekreterine ve tüm BM üyelerine, Birleşmiş Milletler'in Tüzüğü ve ilgili kararları dahil olmak üzere bağımsızlığımızı, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü uluslararası hukuka uygun olarak koruması konusunda gerçekten umuyor ve güveniyoruz” diye konuştu.

"Yeni bir Türk işgali"

Anastasiadis'e göre; Türkiye'nin 1974'teki yasadışı işgalinin sonuçlarından hala muzdarip olan Kıbrıs, şimdi de karasularına yönelik yeni bir Türk işgaline maruz kalıyor.

'Kapalı Maraş'ın' açılması çalışmaları

Rum Kesimi Başkanı aynı zamanda, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Ankara'nın ilgili BM kararlarını ihlal ederek (Mağusa'nın tatil bölgesi olup, Kıbrıslı Rumlar tarafından 46 yıl önce zorla terk edilen ve o zamandan beri adanın tarafsız bölgesinde yer alan) Maraş'ı iş ve turizme açma tehdidiyle karşı karşıya kaldığını’da sözlerine ekledi.

 

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