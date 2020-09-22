4 ay yoğun bakımda kalıp koronayı atlatmıştı hastaneden dudak uçuklatan fatura!

TÜRKİYE'deki ilk korona virüs vakalarından olan 73 yaşındaki Oğuz Peker, yoğun bakımdaki tedavi sürecinin bitmesinin ardından “Trafik kazası mı geçirdim? Neden herkes maskeli?" diyerek yaşadığı şoku anlatmıştı. Bu sözleriyle gündeme gelen Peker'in hastanede olduğu tedavinin faturası belli oldu. Hastane, Peker tedavisi için 1 milyon 600 bin lira fatura çıkardı.

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Türkiye’nin ilk korona virüs vakalarından olan Oğuz Peker tedavisi için 1 milyon 600 bin lira fatura geldi. Faturanın 1 milyon lirası Peker’in özel sağlık sigortası tarafından karşılandı. Diğer 600 bin lirasını ise Peker kendisi ödedi.

1.6 milyonluk fatura

4 ay yoğun bakım içerisinde yaklaşık 5,5 ay sonra taburcu olan Peker'e 1.6 milyon liralık bir ödeme çıkarıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, faturanın 1 milyon lirası Peker'in özel sağlık sigortası tarafından karşılandı. Diğer 600 bin lirasını ise Peker kendisi ödedi.

125 gün yoğun bakımda kaldı

Peker 23 Mart'ta Acıbadem International Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemelerin arından Oğuz Peker’e akciğerde buzlu cam görüntüsünden Covid-19 teşhisi konuldu. Hemen hastaneye yatırılan Peker, iki gün sonra da, artık kesintisiz 125 gün yani 4 ay sürecek yoğun bakıma alındı.

4 ay boyunca kesintisiz kaldığı yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Peker, çok zorlu tedavi sürecini geride bırakıp aylar sonra taburcu olmanın mutluluğunu yaşamıştı. 23 Mart'ta hastalanan Oğuz Peker, 4 ay sonra kendine geldiğinde "Trafik kazası mı geçirdim? Neden herkes maskeli?" diye sormuştu. Herkesin maskeli olduğu bir dünyaya uyanan Oğuz Peker, pandemi nedeniyle yaşananları idrak etmekte hayli zorlandığını söylemişti.

Organ yetmezliğine yol açtı

Akciğerleri, karaciğeri, böbrekleri başta olmak üzere çoklu organ yetmezliğine yol açarken, boğazından delik açılarak tedavisi devam etmişti. Yoğun bakım servisindeki tedavide hemofiltrasyon ve çıkışa yakın dönemde ise hemodiyaliz tedavisi görmeye başlamıştı. Yoğun bakımda geçen kesintisiz 4 ayın sonunda 28 Temmuz'da servis odasına çıkarılmıştı.