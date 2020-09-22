Fransız stoper Billong Hatayspor'da

Atakaş Hatayspor, Fransız stoper Billong ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.Abone ol
Süper Lig'in yeni ekiplerinden olan ve oynadığı iki maçta 4 puan toplayan Atakaş Hatayaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Atakaş Hatayspor, Fransız stoper Billong ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Atakaş Hatayspor’umuza Hoş Geldin Jean Claude Billong👊— Hatayspor (@Hatayspor_FK) September 22, 2020
Kulübümüz İtalya Serie A ekiplerinden Benevento Calcio’da forma giyen 26 yaşındaki Fransız stoper Jean Claude Billong ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.👇https://t.co/ummMT5TAqe#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/RK80x5qdNZ