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Fransız stoper Billong Hatayspor'da

Atakaş Hatayspor, Fransız stoper Billong ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden olan ve oynadığı iki maçta 4 puan toplayan Atakaş Hatayaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Atakaş Hatayspor, Fransız stoper Billong ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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