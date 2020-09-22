Denizli'de 2 çocuk annesi 50 yaşında üniversiteyi kazandı

DENİZLİ'de üniversite hayallerini gerçekleştirmek için kursta eğitim alan 50 yaşındaki Fatma Dilbaz, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nü kazandı. Dilbaz'ın başarısı, hayallerin peşinden her zaman koşmak gerektiğini hatırlattı.

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Denizli Sarayköy Belediye Başkanı Necati Özbaş’ın talimatıyla ilçede faaliyete geçen Sarayköy Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nde, 7’den 70’e herkesin eğitim hayatına katkı sağlanıyor. Belediye tarafından verilen Üniversiteye Hazırlık Kursu’nda eğitim gören, evli ve 2 çocuk annesi 50 yaşındaki Fatma Dilbaz, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nü kazanarak hayallerini gerçekleştirdi.

Ortaokulu bitirdikten sonra ailesinin ekonomik sıkıntılarından ve annesinin rahatsızlığından dolayı eğitimine devam edemeyen Dilbaz, eğitim aşkının hiç bitmediğini söyledi.

"Vatana millete hayırlı, kendimize faydalı olmaya çalışacağız"

2018 yılında liseyi açıktan bitirdiğini belirten Dilbaz, “Üniversiteyi kazandığım için çok mutluyum. Bir başarı öyküsünün bu seviyesine geldim. Bu yeni bir başlangıç. İnşallah bundan sonra da üniversiteyi başarıyla tamamlayıp gerçek yaşama atılacağız. ‘Beşikten mezara kadar ilim talep ediniz’ diye bir şiarımız var. Onun takipçisiyiz. Allah’ın verdiği ömür kadar okuyup vatana millete hayırlı, kendimize faydalı olmaya çalışacağız. En başta çocuklara örneğiz. Arkadan yeni bir nesil gelmeye devam ediyor. Gençlerimiz, çocuklarımız daha iyi bir hayat yaşasınlar diye elimizden geleni sağlığımız yettiği yere kadar yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

"Yaş kavramını hayallerimizin önüne geçirmememiz gerektiğini gösterdi"

50 yaşında hayallerini gerçekleştirerek üniversiteyi kazanan Fatma Dilbaz’ı makamında ağırlayan Başkan Özbaş, “Fatma Hanım, hayallerin geç kalınmadığına ispat niteliğinde bir kararın zaferini aldı. Yaş kavramını hayallerimizin önüne asla geçirmememiz gerektiğini bize gösterdi. Üniversiteye Hazırlık Kursumuzda olması bizim için ayrı bir şanstı. Çünkü kendisiyle birlikte üniversite okumak için eğitim alan gençlerimize çok güzel örnek oldu. Derslerini titizlikle takip etmesi ve azmi hayallerindeki bölümü okuma başarısını kendisine kazandırdı. Kendisini tekrar tebrik ediyor, yeni eğitim hayatında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.