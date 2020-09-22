Gaziantep'te Hatice ve Esra kuzenler sırra kadem bastı! 12 gündür bir haber yok

"Kızım daha küçük, canından endişe ediyorum"

Suriye'nin Azez kentinden 6 yıl önce gelip Gaziantep'e yerleştiklerini belirten, kızı Esra ile yeğeninin bir an önce bulunmasını isteyen Mustafa Hüseyin, "Kızım 11 Eylül günü akşam saatlerinde kuzeni ile evden çıkıp gitmiş. Dönmeyince biz aradık, sorduk ama bir neticeye ulaşamadık. Polise başvurduk ve hala arıyoruz. En son gittikleri gün kamera kayıtları var. Çarşıda geçtikleri sırada bir otelin kameralarında gözüküyorlar. Başka bir şey bulamadık. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum. Kızım daha küçük. Canından endişeleniyorum. Kandırılarak götürülmüş olabilir ve bulunmasını istiyorum" diye konuştu.