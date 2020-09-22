Sivas'ta şifa bulmak için yiyorlar! Yediği şeyi görünce çok şaşıracaksınız

Kilosu 5 - 15 lira arasında

Kuyu kazarak çıkardıkları kili 3 liradan sattıklarını belirten Mahmut Danişment, demir eksikliği olanların kil tükettiğini söyledi. Danişment, “Buradan çıkan kilin saç derisine, kepeklere ve cilt hastalıklarına iyi geldiği bilinmekte. Saçları yumuşatır ve kırılmayı önler. Demir eksikliği olan kadınlar kili yerler. Bizim köyden imkan oldukça çıkartıp, götürüp satanlar var. Ben bundan 2 yıl önce 2 torba götürdüm, 5 kilo yağ ve 5 kilo şeker aldım geldim. Bütçemize illaki katkısı oluyor. Talep olacak ki çıkartasın. Kilosu bizim elimizden çıkana kadar, 2,5 - 3 Lira. Satıcının eline geçtiğindeyse 5 ile 15 Lira arasında değişiyor “ şeklinde konuştu.