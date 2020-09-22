Eşini öldüren katilden akılalmaz savunma: Kabul etseydi öldürmeyecektim

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen 2 çocuğunun annesi Gülseren Yılmaz'ı (32) geçen yıl 26 Eylül'de zorla girdiği kayınpederinin evinde 14 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Hilmi Yılmaz (44), üçüncü kez hakim karşısına çıkarıldı. Yılmaz, duruşmadaki savunmasında, "Gülseren benimle barışmayı kabul etseydi öldürmeyecektim, eve götürecektim" dedi.

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ANTALYA Alanya'da yaşayan Gülseren Yılmaz (32), 2 çocuğunun babası Hilmi Yılmaz'dan (44) boşanmaya karar vererek babasının Kestel Mahallesi'ndeki müstakil evine taşındı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Hilmi Yılmaz, 26 Eylül 2019 günü, eşi ile konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Evde yalnız olan Gülseren Yılmaz, kapıyı açmadı. Bunun üzerine eşi de kapıdaki camı kırarak içeri girdi. Çift tartışırken; Hilmi Yılmaz, zorla evin bahçesine çıkardığı Gülseren Yılmaz'ı 14 yerinden bıçakladı.

Hilmi Yılmaz kaçarken; çığlık sesleri üzerine komşular, jandarma ile sağlık ekiplerini aradı. Adrese gelen sağlık görevlilerince ambulansla ağır yaralı olarak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gülseren Yılmaz kurtarılamadı. Olaydan bir süre sonra da Hilmi Yılmaz, jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Yılmaz'ın kayınpederini arayarak kızını öldürdüğünü ve karakola teslim olmaya gittiğini söylediği ortaya çıktı.

Gömleğinde kan lekeleri

Hilmi Yılmaz, jandarma karakolundaki sorgusunun ardından, 27 Eylül 2019 günü, üzerinde kan lekeleri bulunan gömlekle adliyeye sevk edildi. Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece 'eşi kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

"Barışsaydı öldürmeyecek, eve götürecektim"

Tutuklu sanık Hilmi Yılmaz'ın yargılandığı davanın görülmesine Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Üçüncü kez hakim karşına çıkarılan sanık Yılmaz, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Gülseren Yılmaz'ın yakınları ve tarafların avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Hilmi Yılmaz, duruşmada yaptığı savunmada, "Gülseren benimle barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim, eve götürecektim" dedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.