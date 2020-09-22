Rennes'ten Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için 17 milyon euro

Edouard Mendy'i 30 milyon euroya Chelsea'ye satmaya hazırlanan Fransız ekibi Rennes, Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için teklifini 17 milyon euroya çıkarttı.

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Sörhoth'un ayrılığının ardından Trabzonspor'da tranferde yine sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransa Lig 1 ekiplerinden Rennes, Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fransız kulübü, 24 yaşındaki kaleci için ilk olarak 15 milyon euroluk teklif yapmıştı. Trabzonspor bu teklifi kabul etmeyince Fransızlar, teklifi 17 milyon euroya yükseltti. Uğurcan transferinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Trabzonspor sözleşmeye bir sonraki satıştan yüzde 15'lik pay da ekletmeye çalışıyor.

Edouard Mendy gidiyor

Kepa'nın performansından memnun kalmayan Chelsea, kısa süre içinde Edouard Mendy transferini açıklamaya hazırlanıyor. İngiliz kulübü bu transfer için Rennes'e 30 milyon euro ödeyecek. Rennes, Mendy'den gelecek parayla Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katacak.