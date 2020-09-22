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Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nda 8 yeni pozitif vaka

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nda 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin yeni yip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Kulüpteki pozitif vaka sayısı 9'a yükseldi.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "A Kadın Voleybol Takımımızın sporcu, teknik ekip ve idari çalışanları için dün gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinde altı sporcumuzun ve iki teknik ekip üyemizin sonucu pozitif çıkmıştır. Kulübümüzdeki pozitif vaka sayısı dokuza yükselmiştir. Gerekli izolasyon tedbirleri alınmış ve tedavi sürecine başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyururuz" denildi.

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