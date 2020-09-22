2 terörist teslim olduğu olayda özel ekip detayı

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında, jandarmanın 'teslim ol' çağrılarına uyan 2 kadın teröristin sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı. Jandarmaya teslim olan 2 kadın teröristin nasıl ikna edildiğinin detayları da ortaya çıktı.

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İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Iğdır kırsalında Jandarma SİHA tarafından tespit edilen 3 teröristi etkisiz hale getirmeye yönelik 3 gündür devam eden Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında; terörden arananlarda gri listede yer alan 'Roni' kod adlı Halis Erdoğan, ölü olarak ele geçirilmişti. Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin gerçekleştirdiği amansız takip sonrası diğer 2 terörist saklandıkları mağarada bulundu. Jandarmanın 'teslim ol' çağrılarına uyan 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi" denildi.

Özel ekip ikna etti

Iğdır'da Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında, jandarmaya teslim olan 2 kadın teröristin nasıl ikna edildiğinin detayları da ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre; mağarada saklandıkları tespit edilen 2 kadın teröriste jandarma ekipleri 'teslim ol' çağrısında bulundu. Saatler süren ikna çalışması kapsamında bölgeye bu kez jandarma özel ikna timi sevk edildi.

Özel ekip, ilk önce ses cihazlarıyla daha sonra yaklaştıkları teröristlere aileleri ve çocuklukluklarını hatırlattı. Ayrıca ikna olan diğer teröristlerin aileleri ile buluşturulduğu anlatıldı. Saatler süren ikna çalışması sonucu 2 kadın terörist jandarmaya teslim oldu.