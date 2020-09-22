Türkiye ve Yunanistan görüşme için anlaştı

Türkiye ve Yunanistan'ı karşı karşıya getiren kıta sahanlığı tartışmalarında her iki taraf bir araya geliyor. Türkiye'nin yoğun diplomatik adımları sonrası Yunanistan, Akdeniz için İstanbul'da Türkiye ile görüşle yapılacağını açıkladı.Abone ol
Türkiye ve Yunanistan, görüşmeleri İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı.
Reuters'ın aktardığı habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, iki ülkenin kıta sahanlığına ilişkin müzakere görüşmelerini yakın zamanda İstanbul'da gerçekleşmesine karar verdiğini duyurdu.