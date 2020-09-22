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HABER /  DÜNYA

AB Liderler Zirvesi'ne koronavirüs engeli

AB Konseyi Başkanı Michel'in korumasında koronavirüs tespit edilmesinin ardından 24 Eylül'de yapılması planlanan AB Liderler Zirvesi 1 Ekim'e ertelendi.

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Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, Michel'in geçen hafta yakın temas içinde olduğu güvenlik ekibinden bir görevlinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AB zirvesi 1-2 ekim'e ertelendi
Leyts, Michel'in düzenli olarak test yaptırdığını ve dünkü son testinin negatif olduğunu ancak Belçika kuralları gereği bugün itibarıyla karantinaya girmesi gerektiğini belirtti. Leyts, "AB Konseyi Başkanı Michel, 24-25 Eylül'de yapılması planlanan hususi AB Zirvesi'ni 1-2 Ekim'e ertelemeye karar verdi." ifadesini kullandı.

AB liderlerinin zirvede Doğu Akdeniz ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra Çin, Kovid-19 tedbirleri ve ekonomik politikaları ele alması bekleniyor.

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