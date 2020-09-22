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Galatasaray'dan Joao Mario için transfer harekatı!

Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray'da gündeme gelen son isim Portekizli Joao Mario oldu.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Joao Mario ismi ön plana çıktı. Portekiz ve İtalyan basınının haberine göre Galatasaray, Portekizli futbolcu için harekete geçti.

Bonservisi Inter'de bulunan ve geçen sezonu Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımında kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki futbolcu için Galatasaray devreye girdi.

Futbolcuyla Galatasaray'ın dışında Newcastle United, Leeds United, West Ham, Valencia ve Real Betis'in de ilgilendiği belirtiliyor.

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