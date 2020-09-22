İtalya Serie A'da Roma'ya hükmen mağlubiyet cezası

İtalya Serie A'nın ilk hafta maçında bir oyuncusunun yaşını maç esame listesine yanlış bildiren Roma, Hellas Verona maçında 3-0 yenik sayıldı.

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, ligin ilk haftasında berabere kaldığı Hellas Verona karşısında oynayan Amadou Diawara'nın yaşını yanlış bildirmesi sebebiyle hükmen 3-0 mağlup sayıldı.

Serie A Lig Yönetimi'nden yapılan yazılı açıklamada; ilgili spor hakiminin konuyu incelediği ve temmuz ayında 23 yaşına giren Diawara'yı, İtalya Futbol Federasyonunun (FIGC) talimatlarına aykırı şekilde maç esame listesinde 22 yaş altı olarak belirtilmesi sebebiyle hükmen mağlubiyet kararı verdiği bildirildi.

Bu kararla; Roma deplasmanda 0-0 berabere kalıp 1 puan aldığı Hellas Verona maçında, 3-0 hükmen mağlup sayıldı. Böylece; Roma, yeni sezona mağlubiyetle başlamış oldu.

Gineli futbolcu Diawara, Hellas Verona maçına ilk 11 başlayıp, 89 dakika mücadele etmişti.

Öte yandan; Corriere dello Sport gazetesi de Roma Kulübü Genel Sekreteri Pantaleo Longo'nun Hellas Verona maçında Diawara hadisesindeki hatasından ötürü hükmen mağlubiyet kararından önce kulübe istifasını sunduğunu yazdı.