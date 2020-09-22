Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz koronavirüse yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

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KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yapılan test sonucunun pozitif çıktığını öğrendiğini ifade eden Gürbüz, "Şu an durumum gayet iyi. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.