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Muğla'da tekneden atılan işaret fişeği adayı yaktı

Demirören Haber Ajansı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tekneden atıldığı iddia edilen işaret fişeği, makilik alana düşünce yangın çıktı. Yangın, vatandaşların müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

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MUĞLA Bodrum'un fiyatları ile gündeme gelen gelen dünyaca ünlü Türkbükü Mahallesi'nde bulunan Büyükada'da yangın çıktı.

İddiaya göre; lüks bir tekneden atılan işaret fişeği makilik alana düşünce makilik alan alev aldı.

Alevleri gören tekne yat kaptanları ve çalışanları olay yerine giderek yangın tüpleri ile müdahale etti.

Otluk ve çalılık alanda çıkan yangın vatandaşların yoğun uğraşları sonucu 1 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

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